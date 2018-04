Ni l'Antwerp (1 point sur 6), ni le Beerschot (2 points), n'ont pris un bon départ dans le Groupe B des playoffs II de la Jupiler Pro League de football.

Il n'empêche que s'il s'agissait bien pour les deux équipes du match de la dernière chance pour rester dans le coup, c'était surtout le premier derby anversois en championnat au Bosuil depuis le 21 septembre 2003 (0-4). Même si pour ce qui est du mélange des couleurs qui caractérise en principe ce genre de match, il faut bien reconnaître que le mauve était largement minoritaire. Les suppporters du Beerschot absents n'ont d'ailleurs pas raté grand chose, alors que la nuit s'annonçait très longue pour ceux de l'Antwerp qui se promettaient de fêter comme il se doit le mérité succès de leur équipe, 2-0 grâce à un doublé de William Owusu.

le titre de "meilleur club de la Ville" était en jeu, mais aussi, plus accessoirement, la perspective de se rapprocher de Lokeren, le leader du groupe avec 7 points après sa nette victoire, 3-0, de samedi contre Eupen, et avant le déplacement de Saint-Trond (3 points) à Ostende (2 points) en soirée (20h00). L'Antwerp a désormais 4 points et est provisoirement 2e.

Auteur d'une bonne saison régulière (8e) pour son retour parmi l'élite, l'Antwerp a d'emblée pris les commandes de ce derby de feu sur sa pelouse.

Une belle action de Sébastien Siani a ainsi failli se conclure victorieusement à la 17e, mais le gardien vénezuelien Rafael Romo sauva magistralement.

Sinan Bolat fut à son tour contraint d'effectuer une belle parade deux minutes plus tard, pour détourner un tir de Joren Dom, un ancien défenseur de l'Antwerp prié de se trouver un autre club à l'été dernier, qui a cadré le premier envoi visiteur de la partie.

C'est ensuite William Owusu, après avoir fait passer le ballon entre les jambes d'Abdel Diarra, qui a littéralement fait exploser le vieux Bosuil rénové en fusillant Romo à la 31e (1-0).

Buta, blessé, dut cédér sa place à Dino Arslanagic peu avant la mi-temps (1-0).

Mohammed Messoudi remplaçait l'invisible Brésilien Octavio dans le camp visiteur à la reprise. Marc Brys lança aussi Kule Mbombo sur la pelouse au détriment de Tom Van Hyfte (60e), afin de tenter de renverser le cours de la partie.

Laszlo Boloni avait entre-temps été contraint de remplacer Jonathan Pitroipa, blessé, par Goune Niangadou, à la 51e.

Ce fut enfin au tour de l'Uruguayen Joaquín Ardaiz, qui venait de perdre un duel avec Romo, de se voir rappelé sur le banc au profit du "chouchou" local Stallone Limbombe à la 78e.

L'Antwerp eut logiquement le dernier mot, et en particulier Owusu, qui profita avec opportunisme d'une énorme maladresse de Denis Prychynenko, pour doubler le score à 2 minutes de la fin (2-0).

L'Antwerp est le club n°1 de la Métropole. Au moins jusqu'au match retour, le 29 avril. Déjà !