Le Standard a renoué avec la victoire dimanche à Courtrai lors de la 15e journée du championnat de Belgique de football (0-2).

Maxime Lestienne (1e) et Paul-José Mpoku sur penalty (76e) ont permis au club liégeois (7e) de compter 23 points tout comme la Gantoise (6e) battue plus tôt dans la journée par Anderlecht (2-0). Courtrai (16 points) est 12e.

Le Standard a vécu un départ de rêve en ouvrant la marque après une vingtaine de secondes: préféré à Razvan Marin, Samuel Bastien a croqué son tir mais le ballon a rebondi dans les pieds de Lestienne, qui l'a placé méthodiquement hors de portée de Thomas Kaminski (1e, 0-1). Pour conserver cet avantage, Michel Preud'homme a reconduit la défense alignée à Krasnodar en Europa League (Collins Fai à droite, Zinho Vanheusden et Christian Luyindama dans l'axe et Kostas Laifis à gauche). Courtrai a tenté de la mettre à l'épreuve mais l'ex-Anderlechtois Kanu s'est rendu compte que Luyindama n'était pas un client (6e). Et puis, Guillermo Ochoa a mis en coup de coin une volée de Julien de Sart (10e) et a sorti une frappe de Teddy Chevalier (14e).

S'ils pensaient avoir la vie facile - Lestienne a manqué le doublé (19e) - les Rouches se trompaient. Sous l'impulsion de Kanu et de Pelé Mboyo, les Kerels leur ont confisqué le ballon et ont multiplié les tentatives. Mais Ochoa n'a pas tremblé sur une reprise de la tête de Kanu (31e) ni sur celles de Mboyo (22e, 25e, 36e). La première période a été acharnée et M. Alen a montré cinq cartes jaunes dont une à Luyindama, qui ne jouera pas le prochain match contre Eupen (34e).

A la reprise, chaque équipe a effectué un changement: Christophe Lepoint, pour la première fois sur le banc à Courtrai, a remplacé Gary Kagelmacher, blessé, et Uche Agbo a pris la place de Gojko Cimirot chez les Liégeois (46e). Les Kerels sont directement repartis à la recherche du but égalisateur. Mboyo est passé tout près (62e) et Kanu a dévissé son tir (67e). Le Standard, qui avait perdu le contrôle sur le match, se portait rarement dans les seize mètres de Kaminski et pour changer le cours du jeu, Moussa Djenepo a pris le relais de Lestienne (68e). S'il continuait à plier, le Standard s'est sorti de plusieurs situations embarrassantes avant de placer un contre décisif. Fauché par Kristof D'Haene, Mpoku a hérité d'un penalty qu'il a transformé (76e, 0-2). A partir de ce moment, le Standard a retrouvé sa maîtrise et a facilement mis fin à une série de quatre matches sans victoire.

