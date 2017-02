Abonnés Maxime Jacques et Nicolas Bughin

Un gros raté de Chris Bédia, un joli but de Jelle Vossen... et des points qui s'envolent pour le Sporting. Voilà ce qu'il faut retenir de cette rencontre en Gazelles et Zèbres... entre autres ! Comment nos journalistes analysent-ils les prestations des joueurs ? Découvrez leur bulletin de notes !

Engels 6: Solide au duel, il a bien muselé Harbaoui, qui ne s’est créé qu’une occasion en première mi-temps. Il revient doucement à son meilleur niveau.

[...]

Marinos 6,5: Le Grec vient d’enchaîner son troisième match. Et il est déjà de retour à son meilleur niveau. Si pas mieux encore.

[...]

