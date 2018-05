Après Elias Cobbaut, Hendrik Van Crombrugge (25 ans) est le prochain joueur belge à être convoité par plusieurs clubs du top belge.



Le gardien d’Eupen était très proche d’Anderlecht, mais Bruges et un autre club du top belge font le forcing pour le convaincre de changer d’avis. Anderlecht était le premier choix du Louvaniste, mais il veut être numéro 1. Beaucoup dépend de l’avenir de Matz Sels à Anderlecht. Newcastle demande beaucoup d’argent et Sels connaît une petite baisse de forme. Pour Bruges, transférer définitivement Kenneth Vermeer serait cher. Qui plus est, le Néerlandais est absent pendant un certain temps. Thomas Kaminski (Courtrai) est très proche de Gand, qui va sans doute voir partir Kalinic.