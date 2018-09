Le coach des Buffalos ne cache pas avoir eu peur...



Yves Vanderhaeghe (entraîneur de La Gantoise) : "Je félicite Virton pour sa performance. On a très vite mené 1-0, nous avions la possession de balle et parvenions à trouver l’homme libre. Si on parvenait à doubler la mise, c’était un autre match. Ensuite, on s’est endormi et on s’est mis nous-même en difficulté. À 1-2, l’équipe s’est réveillée, elle a joué plus vite. Le but du 2-2 a constitué un soulagement, je ne le cache pas. La fatigue dans les rangs adverses était évidente en fin de match."



Marc Grosjean (entraîneur de Virton) : "Le sentiment qui prédomine est un gros motif de satisfaction. Les joueurs ont livré un super match ! Nos deux buts résultent de très belles actions construites. La classe. À l’arrivée, 4-2 est un score "lourd". Quatre, cinq garçons ont très peu joué - Fall, Vumbi, Holter et Cordaro - mais ils ont été au bout de leurs possibilités. On a pu rêver. Virton a été consistant. Les remplacements adverses ont apporté de la vitesse dans le jeu gantois. Physiquement, sur la fin, c’était difficile et nous étions au bord de la rupture. N’empêche, j’ai apprécié la sérénité dans le jeu, le fait de savoir repartir de derrière. Laurienté est accroché dans ou juste avant le grand rectangle : l’arbitre ne bronche pas. Pourquoi serait-il tombé ? Le but du 3-2 est entaché d’une faute sur Joachim en milieu de terrain (89e). L'arbitre aurait pu siffler. Bref. Le stade était comble. J’ai beaucoup de joueurs et je continue à les découvrir au quotidien. Le stade était garni. L’opération séduction est réussie. J’ai vu des familles venir assister à cette rencontre. Tant mieux. On a besoin de tout le monde pour réussir notre projet."