Les Brugeois n’avaient plus gagné aussi nettement à Gand depuis le 24 octobre 1998. Ils y attendaient même une victoire depuis 2010.

Yves Vanderhaeghe est acculé dans le coin où les coups pleuvent. L’entraîneur gantois n’a pas fui ses responsabilités. Il a répondu à toutes les questions, de très bonne grâce : "Je ne veux pas laisser poindre mes émotions. Mais je crois que les joueurs sont toujours derrière moi. Et la confiance que la direction m’a manifestée cette semaine me suffit..."

L’entraîneur gantois n’était pas mécontent du football pratiqué par son équipe avant le repos : "On a fait jeu égal avec le champion. Dans la volonté affichée, dans les duels. On s’est créé autant d’occasions que lui. Des plus nettes que lui, même, avant le repos. On les a toutes manquées. Même Chakvetadze quand il s’est retrouvé seul devant Letica. Les Brugeois ont concrétisé toutes les leurs. On a alors perdu le contrôle du match. À 0-2, on a laissé tomber. On doit reconnaître qu’on n’était pas assez fort pour rivaliser vraiment avec ce Bruges-là. À l’entraînement, tout va bien. Chacun décline ses gammes sans problème. Mais en match, il y a un adversaire. C’est là que le bât blesse."

Yves Vanderhaeghe l’avoue : "Après ce résultat négatif, j’ignore quelle va être la réaction de la direction."

Sera-t-il toujours sur le banc gantois ce mercredi en Coupe, à Virton ?

Le week-end prochain, La Gantoise se déplace à l’Antwerp avant d’accueillir Genk.

On voit mal, aujourd’hui, ce groupe de joueurs-là manifester une révolte. C’est pourtant ce sursaut-là qui pourrait sauver le coach gantois...