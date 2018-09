La Gantoise a vécu une semaine sous haute tension.

Ses dirigeants ont même convoqué une réunion de crise à laquelle Trond Sollied a été convié. L’élimination européenne mais surtout la défaite contre Saint-Trond ont fait mal.

Amer, Yves Vanderhaeghe s’est retrouvé sur la sellette. "Je trouve étrange qu’on remette en cause mes compétences." Il a obtenu un sursis . "J’ai senti que la direction me ménageait toujours une confiance suffisante . Mais ici, j’ai l’impression que c’est l’entraîneur qui galvaude les occasions et non les joueurs. Nous avons besoin de temps pour rebâtir l’équipe. Nous nous efforçons de gommer deux vraies lacunes : l’efficacité devant le but adverse et l’agressivité dans le jeu. Nous sommes une équipe offensive et technique mais nous sommes trop braves. Quand, comme contre Saint-Trond, on se ménage la possession du ballon pendant 63 % du temps de jeu et qu’on ne commet que 8 fautes, il y a un problème d’engagement. On ne se bat pas assez pour récupérer les ballons perdus. On doit aussi se montrer un peu plus retors et plus malin sur le plan défensif."

Petit espoir pour l’entraîneur gantois : par son équipe interposée, il a remporté ses trois duels avec le Club Bruges.