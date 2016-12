Les Anderlechtois ont remporté un match très tendu et ont plongé un peu plus Gand dans la crise sportive. Découvrez les réactions des acteurs au micro de Proximus 11.

: "On a fait un bon début de match et on arrive à mener au score. On sait que le meilleur buteur du championnat est dans l'autre équipe et qu'il faut le tenir. Il arrive à être esseulé et à marquer un but évitable. Après le match change quand on prend ce carton rouge qui nous déstabilise; Ca nous met un petit coup mais on a quand même réalisé une belle deuxième mi-temps et c'est rageant de perdre ce soir. On manque de réussite en ce moment, on fait encore deux poteaux ce soir. C'est une mauvaise passe et il va falloir se relever. Ce sont des périodes que j'ai déjà connu où peu importe ce qu'on fait, ça ne rentre pas. Et c'est une phase que traverse l'équipe en ce moment. Mais le public gantois ne s'y trompe pas et continue à nous soutenir car il voit qu'on s'est vraiment battu encore ce soir. Avant il y avait peut-être 6 équipes qui étaient prédestinées à intégrer les playoffs 1. Maintenant il y en a neuf ou dix, il y a donc plus de tension pour intégrer ce top 6. Cette année c'est très serré et malheureusement ce soir on n'y est plus. C'est l'objectif du club et il va falloir se remobiliser pour y arriver. A l'image de l'aller, je fais un très bon match mais je ne concrétise pas mes occasions donc c'est rageant pour moi."

Frank Boeckx : "J'ai eu un peu de chance au début du match quand je glisse, donc aujourd'hui j'ai été bon mais j'ai aussi eu de la chance. On a fait un très bon match aujourd'hui, en groupe. L'arbitre a pris certaines décisions qui ont monté le public contre nous mais on a bien réagi en jouant en groupe, en allant au contact. Je vis ici à Gand donc c'est un match spécial pour moi, mes amis sont supporters de Gand, j'ai joué six ans ici. Je dirais que c'est comme si je revoyais une ex alors que je suis marié avec Anderlecht."

Rami Gershon : "On s'est créé beaucoup d'occasions, on pouvait tuer le match très tôt mais c'est le foot, on ne le fait pas et on encaisse derrière. Bien sûr avec la carte rouge c'était plus compliqué pour nous. Mais c'est quand même dommage parce que même à dix on a contrôlé le match et on s'est créé des occasions. Si on veut jouer le titre et rester en haut de tableau, on doit éviter nos erreurs défensives et être plus efficaces devant. On est conscient de nos lacunes et on y travaille chaque jour à l'entraînement. Parfois on a des périodes compliquées mais on est professionnel donc on doit faire de notre mieux pour récupérer notre rythme et recommencer à gagner."

Peter Balette : "Hein (Vanhaezebrouck) préfère ne pas s'exprimer car il risquerait de dire des choses qui ne seraient pas bien prises et je le comprends. C'est la troisième fois qu'on prend des cartes rouges discutables. Pour moi c'est le point crucial dans ce match, ça change tout. On avait bien commencé le match, Anderlecht était embêté par notre disposition sur le terrain et on ouvre bien la marque. Ensuite on fait une erreur très grave qui nous coûte un but. Puis après le 1-2 puis le 1-3, il n'y avait plus vraiment grand chose à faire. Le coach a raison, on a vu qu'il se passe des choses qui se répètent et qui contribuent à la mauvaise passe de notre équipe. Même après l'exclusion on a montré qu'on était fort et qu'on pouvait maîtriser le match. Donc c'est encore plus dommage de perdre. On a encore dix matches à jouer. Ce sera difficile de se qualifier pour les playoffs 1 mais on a encore des matches importants et le chemin est encore long, rien n'est perdu."

René Weiler : "On a très bien commencé, puis on a eu des difficultés et on a encaissé le premier but. Ensuite on a bien réagi puis après la carte rouge, on a contrôlé le match. On n'a pas donné beaucoup d'occasions à Gand. C'est toujours difficile de gagner contre Gand car c'est une équipe qui a beaucoup de qualités. Ce n'est même pas la peine de le dire d'ailleurs quand on voit leur bilan à la maison. Après le 1-3, on a eu les occasions pour mettre le quatrième mais je ne peux pas me plaindre car gagner ici c'est une très bonne opération. Pour notre part, on a perdu beaucoup de ballons. C'est aussi la force de Gand de nous arracher ces ballons. Personnellement j'ai un jeune milieu de terrain, avec Tielemans et Dendoncker qui font un très bon championnat jusqu'ici. Aujourd'hui ils ont aussi souffert mais j'aimerais bien travailler tout le temps avec des joueurs comme eux. Kara sera suspendu, c'est dommage. Pour Nuytinck, on ne sait pas encore la gravité de sa blessure. On a pas beaucoup de temps car dans quelques jours, on joue notre dernier match de l'année. Le déplacement à Charleroi va être très compliqué, c'est un gros déplacement mais on va tenter d'aller gagner des points là-bas."