Charleroi débutait son championnat ce samedi en accueillant Courtrai. Les hommes de Felice Mazzu seront très attendus cette saison après leur place dans le top 6 lors de l'exercice précédent.

Et les Zèbres ont fait le boulot puisqu'ils se sont imposés assez logiquement 1-0, grâce à un but inscrit en première mi-temps sur penalty par David Pollet.





Zulte Waregem passe cinq buts à Eupen, Genk partage contre Waasland-Beveren

Eupen s'est nettement incliné 0-5 samedi face à Zulte Waregem. Dans l'autre match qui se débutait à 20h, Genk et Waasland-Beveren se sont quittés sur un spectaculaire 3-3. Plus tôt encore dans la soirée, le Club Bruges s'était affirmé à l'extérieur en battant Lokeren 0-4.

Battu en finale de Supercoupe par Anderlecht (2-1) la semaine dernière, Zulte Waregem est reparti sur des bonnes bases avec un succès convainquant à l'extérieur lors de cette première journée. Les hommes de Franky Dury ont d'abord ouvert le score en première période grâce à un but de Davy de Fauw avant de passer à la vitesse supérieure et d'assurer leur victoire en deuxième période. Le Essevee a fait 0-2 à la 55e grâce à un penalty d'Ivan Saponic puis 0-3 via Nill De Pauw (59e). Un nouveau but de Saponic (65e) et un goal de Sander Coopman (87e) mettront fin à la soirée difficile des Pandas.

Prétendant au top 6 comme Zulte Wargem, Genk a manqué ses débuts à domicile en payant surtout les fins de mi-temps. Les hommes d'Albert Stuivenberg se sont fait surprendre en fin de première période par un but d'Olivier Myny (45e). Au retour des vestiaires, Waasland-Beveren récidivait et faisait 0-2 immédiatement face à Zinho Gano (47e). Une belle frappe de Jose Narango (70e) lançait ensuite la remontée des Limbourgeois qui égalisaient (2-2) puis prenaient l'avantage (3-2) en l'espace de deux minutes grâce à Mbwana Samata (80e) et Siebe Schrijvers (82e). Zinho Gano punissait finalement Genk dans les arrêts de jeu pour offrir un point aux siens (90e+2).

Zulte Waregem est en tête de Jupiler Pro Legue à égalité de points avec Bruges mais avec une meilleure différence de buts.





