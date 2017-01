Au Jan Breydel, le FC Bruges a réalisé l'essentiel pour conserver un avantage de deux points sur Anderlecht en tête de la Jupiler Pro League. Malgré l'ouverture du score rapide de Lex Immers (9e, 1-0), les Blauw en Zwart se sont fait peur lorsque Gano a remis les compteurs à zéro en deuxième période (54e, 1-1).

Les hommes de Preud'homme ont dû attendre le but victorieux d'Izquierdo pour définitivement se rassurer (75e, 2-1) et remporter les trois points.

La mauvaise opération de la 23e journée de championnat vient du Stayen où Malines, réduit à 10 après l'exclusion de Vitas à la 13e, s'est incliné 2-1 suite aux buts de Vetokele (11e, 1-0) et de Peeters (29e, 2-1). Le but de Verdier à la 23e ne permettra pas aux Malinois de revenir au score. Avec un deuxième revers consécutif, Malines est 7e au classement et voit La Gantoise, sixième, prendre un point d'avance (36) après son partage sur la pelouse de Lokeren mercredi soir (0-0).