Division 1A

Plus que treize jours à attendre. Treize jours avant d’avoir le premier Clasico de la saison à Sclessin. Si ce sont toujours des matches très attendus, celui du dimanche 2 octobre fait d’ores et déjà saliver tout le monde, les supporters liégeois, anderlechtois et neutres.

Ce jour-là, en bord de Meuse, on retrouvera quelques fameux artistes entre Belfodil, Dossevi, Trebel d’un côté, Stanciu, Teodorczyk et Hanni de l’autre (pour ne citer vraiment qu’eux). Mais, plus que ça, on assistera au match entre les probables deux meilleures équipes du moment en Belgique.

Ce dimanche après-midi, Anderlecht a confirmé tout son potentiel offensif dans un match très spectaculaire à Genk, tout en gardant, enfin, le zéro derrière, notamment grâce au retour dans la défense de l’éternel Deschacht.

Un peu plus tard dans la journée, le Standard a mis du temps, mais s’est défait, très logiquement, de Lokeren grâce aux revanches de Gillet, auteur d’un arrêt décisif en fin de rencontre, et de Raman, enfin buteur après quelques ratés lors de ses dernières sorties comme face au Celta Vigo.

Bref, malgré une rencontre européenne dans les jambes, les Mauves et les Rouches ont montré de la ressource et ça promet encore plus pour le duel du 2 octobre, en bord de Meuse. Mais, avant ça, ce sera la Croky Cup, puis Westerlo (pour Anderlecht) et Eupen (pour le Standard), des matches beaucoup moins sexy où Weiler et Jankovic devront, avant tout, faire sortir provisoirement un mot du vocabulaire de tous leurs joueurs, histoire d’éviter les mauvaises surprises : Clasico. Bonne chance parce que nous, on y pense déjà beaucoup…