Filip Mladenovic exclu pour avoir réagi à un premier coup, léger mais bien présent, d’Alexandru Chipciu, la décision de la commission de Review était attendue. Le Roumain d’Anderlecht serait-il poursuivi par le parquet ? La réponse est tombée en fin d’après-midi : non.

Une décision étonnante ? Pas aux yeux des membres de la commission de Review. "On a revu tout le Clasico et deux phases ont été conservées pour une analyse plus approfondie, une concernant Spajic et une autre avec Goreux. Deux phases qui ne méritaient finalement pas de poursuivre les joueurs", précise Guy Goethals, l’un des dix membres. "Pourquoi cette fameuse phase avec Chipciu n’a pas été jugée ? Je vous réponds par une autre question : l’intégrité physique de Mladenovic a-t-elle été mise en danger par Chipciu ? Évidemment que non et c’est ce qu’on regarde en premier. C’est d’ailleurs pour cette raison que la commission a été créée. Le Malinois Claes est d’ailleurs poursuivi pour son intervention dangereuse sur Castagne. On s’attarde aussi beaucoup sur les simulations. Le coup de Chipciu n’était pas assez flagrant à nos yeux."