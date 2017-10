Waasland-Beveren s'est imposé 2-5 sur la pelouse de Zulte-Waregem, dimanche, en clôture de la onzième journée de la Jupiler Pro League. Le grand artisan de la victoire waaslandienne a été Isaac Kiese Thelin, auteur d'un quadruplé.

Waasland-Beveren débutait parfaitement la rencontre. A la 7e minute, Morioka centrait de la droite, Thelin se jetait pour pousser du gauche le ballon dans le but. Zulte Waregem égalisait sur un penalty sifflé pour une faute de Schryvers sur Olayinka. Roef partait du bon côté mais ne pouvait que toucher le penalty de Hamalainen (17e). Le score de parité ne tenait que trois minutes. Sur un nouveau centre de la droite, de Boljevic cette fois, Thelin reprenait de volée du droit: 1-2.

Thelin réalisait le triplé en début de seconde période. Morioka jouait rapidement un coup franc au milieu du terrain, Baudry se trouait et Thelin pouvait ajuster une nouvelle fois Leali (1-3, 46e). Zulte Waregem revenait dans le match grâce à une frappe enroulée de Nill De Pauw déviée par Seck (2-3, 54e). Quatre minutes plus tard, sur un long ballon, Leali sortait de son rectangle afin de dégager le cuir. Mais il était contré par Ampomah, qui n'avait plus qu'à déposer le ballon dans le but vide (2-4, 58e). Thelin parachevait son récital par un quatrième but. Le Suédois convertissait l'excellent travail de Boljevic sur la droite (2-5, 87e). Prêté par Anderlecht, Thelin a inscrit 7 buts en 6 rencontres sous le maillot de Waasland-Beveren.

Zulte Waregem manque l'occasion de réintégrer le top-six alors que, dans l'après-midi,l'Antwerp a été battu par (1-0) et Anderlecht a été surpris par Genk (0-1). Les hommes de Francky Dury restent bloqués en septième position avec 16 points, juste devant Waasland-Beveren (15).

Le Club Bruges a creusé l'écart en tête (30 points). Charleroi est deuxième (22). Saint-Trond suit avec 20 unités. Vient ensuite un trio formé par l'Antwerp, Anderlecht et Mouscron (18).