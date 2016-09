Le 50-50 de Julian Michel: "Avec De Boeck, il n'y avait pas forcément de fond de jeu"

Waasland Beveren

Pour le nouveau volet de notre rubrique "50-50", nous nous sommes rendus au Freethiel pour rencontrer Julian Michel. Cité un moment au Standard, considéré comme l'une des plus belles pattes gauches du championnat, le milieu de terrain français a surpris tout le monde en signant pour trois ans à Waasland-Beveren. Etonnant ? Oui et non quand on regarde les nouveaux arrivants chez les Waeslandiens, des joueurs qui ont du foot "dans les pieds". Et pour Michel, cette arrivée dans le groupe de Stijn Vreven est surtout l'occasion de relancer sa carrière, lui qui semblait ne plus entrer dans les plans de Glen De Boeck du côté de Mouscron. Entretien au long cours avec un homme posé et philosophe.





"Très bien. Là, je recherche toujours un logement. Mais avec l'équipe et le staff, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Au niveau travail, on est au point. Mais il nous manque encore... les points justement (sourire) Après, je connaissais quand même quelques joueurs et l'équipe. J'ai joué plusieurs fois contre eux en deux ans. Je connaissais l'ambiance pour être venu au stade. C'est aussi un club qui avait des vues sur moi l'an passé. L'acclimatation s'est donc bien déroulée."

[...]

8 | Que vous a dit Glen De Boeck à l'époque ?

"Il me disait qu'il avait entendu beaucoup de bien de moi, mais qu'il ne retrouvait pas ça dans les matches. Même s'il voyait que j'étais l'un des meilleurs aux entraînements. Je lui disais que le contexte était différent, que je cherchais des solutions. Je préfère ne plus trop revenir sur le passé. Je ne suis pas particulièrement déçu, mais j'ai donné beaucoup au club, qui m'a rendu beaucoup aussi. Mais partir comme ça, ce n'était pas la meilleure façon de dire au revoir."

[...]

19 | Vous avez même déjà joué ailier gauche, ce n'était pas vraiment naturel pour vous.

"La semaine, quand le coach vous dit de jouer à ce poste, vous répondez oui. Après, en match, c'est autre chose. A gauche, je subissais un peu le jeu, j'attendais la balle. Et je préfère prendre le jeu à mon compte et distiller les ballons, trouver les espaces pour les joueurs, les mettre à l'aise dans de bonnes conditons."

20 | Vous dites que le milieu de terrain doit être dominant, mais Waasland n'est pas le genre d'équipe qui peut avoir la possession, comment parvenez-vous à vous y habituer ?

"Je ne m'y habitue pas. Je me dis que dans n'importe quelle équipe où je vais jouer, le milieu de terrain doit être dominant, que ça soit à Waasland ou ailleurs. Si vous regardez l'an passé, durant les matches où je jouais, le milieu terrain mouscronnois était au-dessus. Même si on est dans une équipe qui peut subir le match, je tente d'apporter quelque chose et on se crée des opportunités."

[...]

29 | A Mouscron, on vous reprochait de ne pas être assez décisif, mais vous n'êtes pas non plus le genre de joueur qui va mettre quinze buts et vingt assists par saison.

"C'est comme ça aujourd'hui, dans le foot et dans la vie: il faut tout rentabiliser, avec des stats, des chiffres. Vous allez demander un score à un ami et directement demander qui marque. Dans les bulletins de notes des journaux, le mieux noté sera le buteur, même s'il a fait un mauvais match. Personnellement, je ne suis pas toujours d'accord avec ces cotes. Et tout le travail du milieu de terrain qui a permis de conserver le ballon pour faire des actions sera un peu oublié. Car on préfère les noms."

[...]

38 | Ca signifie que vous vous voyez à plus ou moins long terme ici ?

"Il y a deux ans, je ne connaissais pas bien le pays. Je connaissais le Standard, Anderlecht. Mais c'était des noms, des clubs là-haut (sourire). Mais une fois qu'on y est, on se rend compte qu'il y a tout un monde pro. C'est comme partout, on a toujours des a priori sur les choses. Et quand on s'y confronte, on se rend compte qu'elles ne sont pas si différentes de ce qu'on connait."

[...]

