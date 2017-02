Les Rouches ont pourtant disputé une bonne partie du match à 11 contre 10, l'arbitre Alexandre Boucaut ayant renvoyé Ibrahima Conté aux vestiaires à la 36e suite à deux cartons jaunes.

Du côté de Waasland, on n'a pas du tout apprécié l'arbitrage et cette exclusion jugée "sévère". Dans un communiqué, le club s'estimé lésé et outre la rouge sévère, estime les réactions de Mr Boucaut envers les joueurs et le staff dimanche inappropriées. Waasland évoque également une accumulation d'erreurs dans d'autres matches de la part du même arbitre.

Le club a donc décidé de passer à l'action ce mardi. Waasland veut en effet récuser et introduire une plainte contre Alexandre Boucaut. "Nous tenons à souligner que Waasland-Beveren n'est habituellement pas enclin à se plaindre rapidement", a écrit le club sur son site internet. "Nous pensons toutefois que l'arbitre Boucaut a défavorisé le club sur plusieurs phases. Il est évident que ces phases nous ont coûté des points importants. L'arbitrage mitigé lors de cette rencontre nous oblige à prendre une mesure drastique. Nous remettons également en cause les remarques faites à notre staff par l'arbitre en question pendant et après la rencontre".

Précédemment, La Gantoise avait déjà décidé de révoquer Boucaut après sa défaite face au Club de Bruges en octobre dernier (1-0).

Défait à domicile 0-1 contre le Standard dimanche soir, Waasland-Beveren pointe actuellement à la 14e place du championnat avec 24 points, soit six de plus que la lanterne rouge mouscronnoise.