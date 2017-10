À dix-neuf ans, Ryan Mmaee est déjà bien connu en Belgique. Son potentiel fait l’unanimité mais il n’a, pour le moment, disputé que douze matches au plus haut niveau. Ce talent n’a pas encore été suffisamment exploité par les différents entraîneurs qu’il a connus. Les raisons avancées ont été nombreuses (manque de confiance du Standard, mentalité défaillante ou encore investissement insuffisant), sans que cela ne débouche sur une solution concrète. En août dernier, il a donc préféré s’exiler durant une saison à Waasland-Beveren, où il bénéficie d’un temps de jeu plus convenable. Ce qui lui a permis de se mettre en vitrine et donc de retrouver les Espoirs belges.

Les Espoirs

En mars, Ryan Mmaee avait fêté sa première convocation chez les moins de vingt-et-un ans en inscrivant un but face à Chypre. "Cela m’avait fait du bien car ma situation, à l’époque, était assez compliquée. J’avais également réalisé une bonne prestation d’ensemble et j’espère pouvoir continuer sur cette lancée, dit-il. Je suis content de retrouver ce groupe. Cette nouvelle génération peut faire quelque chose de bien car de nombreux joueurs évoluent déjà à l’étranger. Et pas n’importe où."

Malgré tout, il n’a pas encore opéré de choix définitif quant au pays qu’il représentera à l’avenir. Outre la Belgique, il pourrait aussi défendre les intérêts du Maroc et du Cameroun. "Je me concentre sur mon club et mon envie d’y être titulaire. La suite, on verra bien car cela dépendra notamment du temps de jeu dont je bénéficierai à l’avenir."

Le Standard

(...)