Isaac Kiese Thelin, attaquant de Waasland-Beveren, était l’un des invités du Grand Débrief.

Il est revenu sur son nouveau statut de meilleur buteur de la compétition. "J’ai appris que je suis désormais le Taureau d’or. C’est chouette, ça fait du bien. Nous nous créons beaucoup d’occasions et ça explique en partie mes sept buts. Je n’en avais jamais marqué autant en une saison."

Il a repris le ballon de son quadruplé du week-end chez lui. "Il est tranquille avec moi, plaisante-t-il. J’ai marqué plus que tous les attaquants d’Anderlecht ? On me l’a dit mais je n’y fais pas attention. Certains joueurs du RSCA m’ont félicité, ça m’a fait plaisir."

Son retour à Bruxelles en janvier n’est pas à l’ordre du jour et le Suédois n’y pense pas. "Je ne connais pas le deal qu’ils ont passé. Je fais mon truc à Beveren et puis on verra."