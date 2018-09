Une bérézina, une honte, une déconfiture...il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire pour qualifier les performances négatives du Standard (éliminé contre Knokke à domicile), du Club Bruges (sorti par Deinze) et Anderlecht (humilié par l'Union). Les trois grands "historiques" de notre championnat ne vont pas pouvoir souffler et n'ont pas le temps de se remettre en question.





Les Brugeois seront déjà à pied d'oeuvre samedi pour le derby contre le Cercle. Anderlecht devra lui se farcir les Canaris de Saint-Trond qui sortent d'un 9 sur 9 alors que Les Rouches s'en iront à la Côte défier le KV Ostende, tout juste entré dans le top 6. Trois rencontres difficiles avant la Coupe d'Europe en cours de semaine prochaine: la remobilisation devra être générale sous peine de devoir parler de crise. Pourtant, les trois clubs sont dans des situations bien différentes.





Anderlecht cherche son second souffle

Pour les joueurs de Coucke, le champaionnat avait démarré sur les chapeaux de roue avant la défaite au Club Bruges. Depuis, les Anderlechtois n'ont gagné qu'une seule rencontre (lors du Clasico) et se sont pris les pieds dans le tapis en Europa League sur la pelouse de Trnava. Le problème des Bruxellois, c'est que Santini et Dimata trouvent moins facilement le chemin des filets, et que le manque de créativité est pointé du doigt. STVV et sa défense à 5 éléments ne seront pas un oiseau pour le chat et n'ouvriront pas les espaces. Et comme les Canaris restent sur deux victoires contre les Mauves...





Le Standard, un mal profond

Les Rouches avaient tout pour passer une saison calme et agréable, mais on le sait à Sclessin rien n'est jamais simple. Depuis la reprise le Standard a alterné le chaud et le froid et n'a plus gagné depuis le 25 août (et la réception de Saint-Trond). Les deux déroutes à Séville et contre Knokke ont laissé des traces et le calendrier des prochaines semaines ne plaident pas en leur faveur et ne va certainement pas leur permettre de souffler: Ostende, Bruges et Genk en championnat, plus la suite de l'Europa League. Les hommes de Michel Preud'homme sont au pied du mur.





Bruges, la défaite inattendue

Après le 0-4 sur la pelouse de Gand, on pensait que les Brugeois avaient bien digéré la désillusion européenne contre le Borussia Dortmund. Cependant, à Deinze, les réservistes des Gazelles n'ont pas fait le job, ce qui contrarie énormément Ivan Leko. Le Croate voulait de la profondeur dans son noyau, et il vient de se rendre compte qu'il sera difficile pour lui de faire tourner complètement son noyau. Avant l'Atlético Madrid et le Standard, le Cercle se présentera pour le derby de la ville et il n'est pas question de perdre des points: Genk tourne à plein régime.