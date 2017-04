Division 1A Selon les votes de dix suiveurs du foot belge, Weiler et Mazzù, qui s'affrontent ce jeudi soir, sont les deux meilleurs coachs de la saison.

1. Alex Teklak

"Weiler, il a le mérite d’avoir traversé une tempête et d’en être ressorti plus fort. Pour un coach étranger et inconnu, faire ce qu’il a fait est impressionnant, car il ne savait pas à quoi il s’attendait. Il est parvenu à sublimer les joueurs au travers du collectif. Ce n’était pas un défi facile à relever. Felice Mazzù a également beaucoup de mérite. Son rapport rentabilité/efficacité est excellent. Sa grosse force, outre sa qualité tactique, est sa gestion des remplaçants. Il parvient à garder tout son groupe concerné. Enfin, s elon moi, si l’on tient compte du rapport budget/résultat, Yannick Ferrera doit figurer dans ce top 3 . Il a su se réinventer après son échec au Standard, malgré un budget limité."

René Weiler: 3 pts

Felice Mazzù: 2 pts

Yannick Ferrera: 1 pt





2. Thomas Chatelle

[...]

