Retrouvez les réactions des différents acteurs au terme de la spectaculaire victoire d'Anderlecht face à Zulte-Waregem. Des propos recueillis par nos confrères de Proximus 11.

Onur Kaya : "En encaissant quatre buts ici, on ne peut pas gagner. Chaque perte de balle au milieu de terrain, c'était un contre. On perdait le ballon trop facilement et ils en profitaient rapidement parce qu'ils avaient les armes pour jouer en contre. A 3-2, on peut marquer à tout moment mais sur une bête erreur, on se fait avoir. On a des temps forts et des moins bons moments, il faut qu'on travaille là-dessus et il n'y a que comme cela qu'on y arrivera."

Kara Mbodj : "Il faut reconnaître qu'on avait une très bonne équipe en face de nous. Il fallait souffrir pour obtenir les trois points. L'essentiel est fait en gagnant ce match. Après avoir pris le but, il fallait réagir le plus vite possible. [Sur le penalty], il y a un tirage des deux côtés et l'arbitre a sifflé, je ne vais pas critiquer sa décision. L'erreur est humaine, l'arbitre peut en faire et moi aussi mais sur les quinze ou vingt premières minutes, il a tout sifflé contre nous."

Sofiane Hanni : "On a pris un but dès la première [ndlr. deuxième] minute mais on s'est remis dans le match et on fait une bonne première mi-temps. On a souffert en deuxième mi-temps. On s'était dit à la pause qu'il fallait continuer de jouer vers l'avant et de mettre ce troisième but, qu'on a la chance de marquer assez tôt. On se dit donc qu'on va passer une deuxième mi-temps assez tranquille mais l'arbitre siffle un penalty assez litigieux contre nous. Zulte revient dans le match et ça nous a fait passer une dernière demi-heure assez difficile. Le plus important, c'est qu'on soit restés solide et qu'on ait tuer le match à la fin. A l'image de l'équipe, j'ai essayé de faire un bon match et je me suis bien senti derrière Teo. Égaliser m'a fait du bien puis j'ai donné l'assist et j'ai tenté quelques gestes tout en restant décisif. Le plus important reste les trois points et la victoire. C'est plus facile pour moi de jouer derrière Teo parce que c'est un bon attaquant et il fait du bon boulot. Je me sens à l'aise en numéro 10 mais je joue où le coach me le demande et le plus important est de gagner des matches."

René Weiler : "On a mal commencé mais ça a été de mieux en mieux. On s'est créé des occasions et il fallait marquer, ce qu'on a fait. On méritait de mener 2-1 à la pause mais après le 3-2, on a douté et on a stressé. C'est dû au jeu de Zulte, une bonne équipe très constante. Ils ont joué avec de longs ballons et des déviations avec deux attaquants très costauds. On n'était plus très bien organisés au milieu de terrain et j'ai fait monter Trebel pour changer les choses. On a marqué quatre buts après deux matches sans avoir marqué, je suis donc très content. On a montré ce qu'on a voulu montrer et on avait une bonne présence dans les zones dangereuses. Le raté de Teo est incroyable, si on encaisse le 3-3, on en discute autrement. Heureusement pour lui qu'on marque le quatrième but."

Francky Dury : "Quand on a un cadeau comme cela [ndlr. mener rapidement au score] à Anderlecht, il faut en profiter mais on a joué nonchalamment durant les quinze-vingt premières minutes et on a laissé Anderlecht entrer dans le jeu. On ne sait peut-être pas encore profiter de l'élan qu'on nous donne. Pas à pas et à cause de nos pertes de balle, Anderlecht a grandi dans la rencontre et ils mènent 2-1 à la mi-temps. Il fallait qu'on retrouve notre jeu, ce qu'on a fait après le 3-1. Ce but qui est issu d'une faute de construction, c'est de ma faute. On est revenu [à 3-2] et ce penalty nous donne de la confiance alors qu'Anderlecht recule. Ça peut être 4-2 plus vite comme ça peut être 3-3 à certains moments. A l'entraînement, je n'ai jamais travaillé les passes en retrait, c'est quelque chose que je leur demande de ne pas faire. Gueye est très bien rentré malgré son peu de temps de jeu au cours des quatre derniers mois de 2016 à Hanovre mais il est très sérieux et très professionnel. Il donne un surplus à l'attaque et montre qu'il a beaucoup de qualités. Il a bien aidé Mbaye Leye, qui était central en première mi-temps mais trop seul."