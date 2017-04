Ludovic Butelle : "On connaissait l'importance de ce match, et c'est une grosse déception. Nous ne les avons pas mis en danger, alors qu'eux sont parvenus à le faire parce qu'ils étaient plus forts que nous. Nous sommes des compétiteurs et il faudra se relever dès ce mercredi. Nous devons essayer de trouver des solutions pour retrouver l'équipe qui se battait sur tout. Il y a des manquements lorsque nous jouons et ils se traduisent dans de tels matches. C'est frustrant mais nous n'avons pas d'explications pour comprendre pourquoi ce n'est pas le même Bruges qu'il y a quatre ou cinq mois. Le Club de Bruges est une institution et nous devons tout faire pour ne pas baisser la tête, ce qui n'est pas dans les gènes du club. Concernant le carton rouge de Vormer, il ne faut pas l'accabler mais nous devons nous soutenir en répondant par des actes sur le terrain."





Leander Dendoncker : "Nous avons vécu dix premières minutes difficiles puis nous avons pris le contrôle de la rencontre en ne lâchant rien en seconde période, malgré la fatigue. Toute l'équipe a bien fonctionné, notamment sur mon but qui résulte d'une très belle action collective avec Obradovic, Tielemans et Hanni. Grâce à la présence d'Adrien [Trebel], je peux davantage monter dans le jeu. De manière générale, chacun sait ce qu'il a à faire sur le terrain."





René Weiler : "On a très bien joué, ce qui ne me surprend pas au vu de la progression de l'équipe. Il n'y a aucune discussion sur notre victoire, même si je peux être un peu critique sur le fait qu'on n'ait marqué que deux buts. Nous avons été les meilleurs et nous avons dominé dès la première minute. Les joueurs bougent bien, ils ont fait un très bon match et j'en suis très content. Nous sommes bien partis et il faut continuer. J'ai beaucoup été critiqué au début de la saison mais on fait un très bon boulot. J'avais dit que j'avais besoin de temps et on voit maintenant le travail sans ballon des joueurs qui l'ont accepté. Même si on marque sur l'une d'elles, nos phases arrêtées peuvent être meilleures. Cette victoire est un grand pas vers le titre, mais il reste dix-huit points à prendre. Tout peut aller très vite en football parce qu'il nous reste six matches compliqués face à de bonnes équipes."





Michel Preud'homme : "Nous avons existé pendant dix minutes, et il fallait continuer comme cela. Nous avons ensuite perdu beaucoup de duels, au sol et dans les airs, manqué de lucidité, de réaction et de force. Notre jeu était également trop latéral ou nous jouions trop en retrait. C'est une question de vouloir vraiment aller à la guerre, qui n'était pas présente aujourd'hui. Dorénavant, je vais aligner les joueurs qui veulent encore tout donner pour le club. On doit faire mieux, alors que c'est la même équipe qui faisait des démonstrations l'an passé. La carte rouge de Vormer est certainement de la frustration, mais il faut rester calme, surtout au milieu de terrain alors qu'il n'y avait pas de danger. Il y a une nécessité de remise en question dans le chef de certains joueurs. Il reste encore beaucoup de matches pour se qualifier pour l'Europe et terminer le plus haut possible."