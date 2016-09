Weiler : "Nous n'étions pas au même niveau que Genk en première mi-temps" (PHOTOS)

Division 1A

Voici les réactions au micro de Proximus TV à l'issue de la victoire d'Anderlecht face à Genk.

Thomas Buffel: "On a eu des bonnes occasions et nous avons bien joués durant tout le match! Nous avons commis des petites erreurs qui nous ont coûtés deux exclusions et nous nous sommes pris deux buts! L'équipe doit encore beaucoup travailler pour devenir plus efficace face au but! C'est notre troisième défaite en une semaine à peine mais c'est en jouant beaucoup de matchs en peu de temps et face à des grandes équipes que l'on va mieux combiner et avoir plus d'automatismes entre nous."

Sven Susic: "On est très bien rentré dans le match, on a bien combiné durant toute la rencontre mais il nous a manqué de la chance, j'ai l'impression que le ballon ne voulait pas franchir la ligne du but, nous n'avons pas su saisir toutes nos opportunités. En deuxième période, on a continué surnotre lancée mais l'arbitre a commis des erreurs qui nons ont coûtés chers et de là nous sommes tombés et nous n'avons plus jamais réussi à nous relever et à jouer au football. Avec un joueur en moins après l'exclusion de Pozuelo, on était beaucoup trop en infériorité et on a subi pendant tout le reste de la rencontre."

Hamdi Harbaoui: "Je suis super content d'avoir marqué aujourd'hui car je l'attendais depuis longtemps quand même ce but! Dans l'ensemble on a fait un bon match et on est venu chercher les trois points donc ça fait plaisir! Le match a été par moments assez difficile pour nous car Genk maitrisait bien le ballon et nous a quand même fait mal mais voilà en deuxième mi-temps on a fait la différence!"

Davy Roef: "J'ai fait un bon travail et je suis content d'avoir gardé le zéro derrière aujourd'hui! L'apport de Olivier Deschacht est très important dans l'équipe et surtout en défense de part son expérience, c'est un joueur qui parle beaucoup donc ça m'aide vraiment durant une rencontre pareille. Ma toute première intervention face à Susic dès la première minute fût la plus difficile car je parviens à la dévier un peu grâce à mes jambes et le ballon va sur le poteau! C'est pas facile de prendre la succession de Silvio Proto vu la saison qu'il a faite l'année dernière mais je suis confiant! Dans le vestiaire je suis encore timide mais je commence à parler de plus en plus sur le terrain donc ça ira mieux de mon côté dans les prochaines semaines!"

René Weiler: "C'était un très beau match des deux côtés! Genk a vraiment proposé du beau football en faisait bien circuler le ballon, en cherchant souvent la profondeur avec des belles courses des ailliers. Nous avons aussi bien joué même si nous n'étions pas au même niveau que Genk durant la première mi-temps. On savait tous que le premier qui allait marquer aujourd'hui allait empocher les trois points. J'ai sorti Badji pour Harbaoui car j'ai jugé mieux, à ce moment-là du match, de jouer avec deux attaquants car ils allaient savoir se trouver plus vite et mieux combiner mais je dois avouer aussi qu'on a aussi eu de la chance durant ce match. Je suis aussi heureux que l'on ait enfin marqué sur une phase arrêtée, ce qui n'était pas encore arrivé cette saison… C'est aussi bien pour Roef et pour toute l'équipe que l'on ait pas encaissé aujourd'hui, c'est toujours motivant pour tous les joueurs!"