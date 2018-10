Wesley Moraes (Club Bruges), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (AS Eupen) et Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) comparaîtront dans cet ordre le vendredi 12 octobre à partir de 13 heures devant la commission des litiges d'appel de l'Union belge de football (URBSFA), a appris mardi Belga auprès de la fédération. La durée de chaque passage est limitée à un quart d'heure. La séance devrait donc se terminer à 14 heures.

Carcela et Wesley auront par conséquent l'occasion de croiser le fer dimanche (18h) lors du match au sommet de la 10e journée de la Jupiler Pro League, Standard-Bruges. Ocansey pourra lui se produire avec l'Alliance samedi (18h) contre l'Antwerp et Brogno, samedi (20h30) contre Tubize pour le compte de la 9e journée de la D1B.

Les quatre joueurs avaient été acquittés en appel le 25 août dernier par la commission des litiges parce que le nouveau tableau indicatif des sanctions n'avait alors pas encore été approuvé dans les règles par la Pro League.

Ce qui est le cas depuis le le 4 septembre dernier. Du coup la commission d'évocation a décidé de reprendre le dossier, et de le transmettre à la commission des litiges d'appel.

Le Parquet avait à l'origine requis six matches de suspension et 6.000 euros d'amende contre Wesley pour un coup de coude. Il en a déjà purgé deux vu que son appel n'était pas suspensif. Il risque donc de retourner quatre fois en tribune si la sanction est confirmée le 12 octobre. Ocansey pourrait se retrouver dans la même situation, alors que deux matches avaient été demandés pour Carcela et Brogno.