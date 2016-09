Bob Peeters limogé par Westerlo

Westerlo

Bob Peeters a été licencié par Westerlo, a annoncé mardi le club campinois, lanterne rouge de la Jupiler Pro League.

Bob Peeters, 42 ans, était arrivé à Westerlo en novembre 2015, en remplacement de Harm van Veldhoven. L'ancien attaquant avait permis à Westerlo de rester en D1 la saison dernière, mais les résultats sont décevants depuis le début du championnat. Les Campinois n'ont pris qu'un point en six matches et pointent à la 16e et dernière place de la D1A, à 2 points du 15e, Mouscron.

Peeters est le second entraîneur limogé cette saison en Jupiler Pro League, après Yannick Ferrera, licencié par le Standard la semaine passée.