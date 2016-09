Jacky Mathijssen nouvel entraineur de Westerlo

Westerlo

Jacky Mathijssen va entrainer l'équipe première de l'actuelle lanterne rouge de Jupiler Pro League, Westerlo, a annoncé le club mercredi.

L'ancien T1 de Saint-Trond, du Sporting de Charleroi, du Club de Bruges, de Lokeren, du Germinal Beerschot et d'OHL s'est engagé avec la formation du Kuipje pour une durée inconnue. Il remplace à ce poste Bob Peeters, limogé mardi. Bob Peeters, 42 ans, était arrivé à Westerlo en novembre 2015, en remplacement de Harm van Veldhoven. L'ancien attaquant avait permis à Westerlo de rester en D1 la saison dernière en terminant 15e du championnat, mais les résultats sont décevants depuis le début de cette saison. Les Campinois n'ont pris qu'un point en six matches et pointent à la 16e et dernière place de la D1A. L'unique point récolté provient du nul 2-2 contre le Standard, lors de la toute première journée de Jupiler Pro League.

Jacky Mathijssen, bien connu des amateurs belges de football, était sans employeur depuis son licenciement d'OHL en novembre 2015. Le coach de 53 ans, ancien gardien de but, y était arrivé en décembre 2014 et avait ramené le club en Jupiler Pro League. Il avait connu auparavant une expérience d'entraineur à l'étranger, en Grèce, auprès du club de D2 de Fostiras.

"Il était le candidat le plus approprié pour mener à bien le nouveau projet du club. KVC Westerlo veut grandir avec lui, pour devenir un club stable du milieu de classement", a commenté son nouveau club sur son site internet.