Jacky Mathijssen veut "sortir Westerlo de la crise le plus vite possible"

Westerlo

Jacky Mathijssen a officiellement pris la succession de Bob Peeters à Westerlo mercredi.

L'ancien entraîneur de Saint-Trond, Charleroi, du Club de Bruges, de Lokeren, OHL, du Beerschot et de Fostiras a pour objectif de sortir Westerlo de la zone de relégation. Après six journées de championnat, les Waeslandiens pointent à la dernière place du classement avec 1 point sur 18.

"Westerlo est un club incontournable de notre championnat. Il existe ici une très belle atmosphère qui entoure le football. Actuellement, le club vit une crise, une période difficile. Il est temps désormais d'en sortir le plus rapidement possible", a expliqué Mathijssen mercredi lors de sa présentation au Kuipje. "Je vais faire en sorte de trouver des solutions le plus vite possible et essayer de pousser les joueurs à écrire une nouvelle histoire".

Âgé de 53 ans, Mathijssen disputera son premier match avec Westerlo samedi face à Mouscron, avant-dernier de la Jupiler Pro League.

Ce match sera selon lui d'ores et déjà très important pour la suite de la saison. "Nous voulons absolument rester au contact de nos concurrents directs et éviter qu'un trou se creuse", a expliqué le Limbourgeois. "Même si le délai est très court, c'est à moi d'instaurer un système dans lequel les joueurs se sentent bien et où ils pourront vendre chèrement leur peau", a-t-il conclu.