Playstation, football, bagnoles, NBA, chaussures, sape et famille. On limite trop souvent le champ d’intérêt des footballeurs à ces quelques items. Pourtant, la Pro League nous réserve son lot de surprises. À l’image de Daniel Christensen.

À 28 ans, le défenseur latéral gauche danois de Westerlo s’est découvert une passion qu’il assume et adore : la chasse aux animaux sauvages. À peine évoque-t-on ses hobbies qu’il se lance sur le sujet sans le moindre tabou. "C’est difficile à expliquer, il faut vivre un safari pour comprendre. C’est you versus the wild", résume-t-il. La chasse, il la découvre en Afrique du Sud, il y a quatre étés de cela. Sa compagne, Fie, l’embarque passer des vacances dans le ranch tenu par son père. Christinsen y découvre d’abord la nature africaine, sa faune, sa flore.

"Les premières sorties dans la nature sont vraiment magiques. Un lion en liberté qui n’est pas nourri à travers les barreaux d’une cage, c’est unique."

(...)