Waasland-Beveren a annoncé dimanche matin avoir mis un terme à sa collaboration avec son entraîneur Yannick Ferrera, limogé en raison des mauvais résultats de l'équipe.

Battu 2-0 samedi par le Cercle de Bruges, Waasland-Beveren occupe la 14e place du classement de la Jupiler Pro League, avec 11 points en 15 matches.

Yannick Ferrera, 38 ans, était arrivé au Freethiel en juin, à la suite du licenciement de Sven Vermant. Le Bruxellois, qui avait débuté sa carrière de joueur à Beveren en 2000, avait signé un contrat de deux ans. Mais il ne sera resté que quelques mois sur le banc waeslandien.

Waasland-Beveren n'a gagné qu'un seul match depuis le début du championnat, pour huit partages et six défaites. Résultat: une 14e place provisoire au classement, avec 1 point d'avance sur Lokeren, 15e, et 2 sur la lanterne rouge, Mouscron, qui reçoit le leader Genk dimanche soir en clôture de la 15e journée de championnat.

Yannick Ferrera avait débuté sa carrière d'entraîneur en équipes de jeunes à Anderlecht en 2004. Il a débuté en D1 en devanant T1 de Charleroi en 2012, devenant à 31 ans le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Jupiler Pro League. Après avoir démissionné de son poste chez les Zèbres en février 2013, il s'est retrouvé à Saint-Trond, qu'il a fait monter en D1 en 2015, puis au Standard, avec lequel il a remporté la Coupe de Belgique en 2016, et Malines, qu'il a failli qualifier pour les playoffs I (7e) en 2016-2017, avant de complètement manquer le debut de la saison 2017-2018 (une seule victoire en onze matches), ce qui lui valut d'être limogé en octobre 2017.

Yannick Ferrera est le quatrième entraîneur licencié cette saison en Jupiler Pro League, après Frank Defays (Mouscron), Yves Vanderhaeghe (La Gantoise) et Peter Maes (Lokeren).