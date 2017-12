Les 9.357 supporters du stade Arc-en-ciel ont vécu une soirée bizarre, mardi.

Après une demi-heure, le match était plié. Frustré, le public flandrien a eu un comportement interpellant en applaudissant la sortie d’Olayinka (voir photo), qui venait de blesser Marco Ilaimaharitra en le taclant volontairement par derrière. On préfère se dire que les supporters du Essevee ne se sont pas rendu compte immédiatement de la gravité de la blessure du Franco-malgache. Et on préfère aussi retenir les applaudissements de ces enfants, installés derrière le but, lorsque le médian carolo était escorté vers les vestiaires par le staff médical.

Ainsi que l’ambiance bon enfant (applaudissements, chants…), même si elle était un peu ironique, qui a accompagné la fin de la rencontre.

C’est ça, l’esprit de Noël…