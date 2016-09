Zulte Waregem conserve la tête grâce à son succès sur Courtrai (2-1)

Division 1A

Zulte Waregem a pris la mesure de Courtrai 2-1, samedi, lors de la 7e journée de la Jupiler Pro League et reste en tête du classement avec 16 points.

Onur Kaya a donné l'avantage au leader (36e), Idriss Saadi a égalisé quatre minutes plus tard. Un but contre son camp de Thomas Kaminski sur un coup-franc de Mbaye Leye (77e) a offert la victoire à Zulte Waregem.

La première période était animée, avec des occasions des deux côtés. La plus belle est à mettre à l'actif de Zulte Waregem au quart d'heure lorsque Kaminski devait réaliser une double intervention, sur une première tête de Lerager d'abord, sur une nouvelle tête de Baudry, ensuite. L'ouverture du score tombait à la 36e minute. Onur Kaya concluait parfaitement une action initiée par Leye et poursuivie par Cordaro. La joie de l'équipe locale ne dura que quatre minutes. En contre, Idriss Saadi s'en allait battre, en deux temps, Steppe et remettait les deux équipes à égalité (40e, 1-1).

En seconde période, le poteau sauvait Kaminski sur une tête d'Hamalainen (64e). Malchanceux sur ce coup, les hommes de Francky Dury bénéficiaient d'un brin de réussite quelques minutes plus tard: un coup-franc de Leye heurtait la transversale, le ballon rebondissait sur le talon de Kaminski et terminait sa course au fond des filets (77e). Courtrai terminait la rencontre à dix suite au carton rouge reçu par Rolland (deux cartes jaunes). Leye manquait l'occasion du 3-1 dans les derniers instants de la partie (90e+5).

Zulte Waregem reste en tête du championnat avec 16 points, quatre de plus qu'Anderlecht, La Gantoise, Charleroi et Malines. Courtrai, 11 points, est sixième.

Deux des poursuivants de Zulte Waregem aborderont un déplacement périlleux dimanche: Anderlecht (12 points) rendra visite à Genk (10) à 14h30 tandis que La Gantoise (12) est attendue par Ostende (10) à 20h00. Entre ces deux matches, le Standard (9) se déplacera à Lokeren (6) à 18h00.