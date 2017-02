Zulte Waregem et La Gantoise ont partagé l'enjeu dimanche (1-1). Les Gantois ont ouvert la marque sur penalty par Yuya Kubo (69e) et Henrik Dalsgaard a égalisé pour Waregem (90e). Au terme de cette 25e journée, Zulte reste troisème avec 47 points et les Buffalos occupent la 5e place avec 40 unités.

Francky Dury a titularisé pour la première fois la nouvelle recrue Robert Mühren et a aligné Kenny Steppe dans le but à la place de Sammy Bossut, malade. Chez le Buffalos, Hein Vanhaezebrouck a dû se passer de Samuel Kalu. Gand a frappé les deux premiers coups par Kalifa Coulibaly (2e) et une tentative de Moses Simon sauvée à la hache par Christophe Lepoint (9e)

Après cette intervention, Zulte Waregem a semblé nourrir plus d'envies offensives. Suite à une belle combinaison avec Sander Coopman, Onur Kaya s'est retrouvé en bonne position pour battre Lovre Kalinic mais a tiré à côté (12e). Gand est régulièrement sorti de sa coquille mais un envoi de Brecht Dejaegere (14e) et une tête de Stefan Mitrovic (15e) n'avaient d'occasions que le nom.

L'intermède gantois n'a pas duré longtemps. Zulte a repris la pression mais celle-ci s'est limitée à une volée de Davy De Fauw (19e). Blessé à l'épaule, le défenseur a d'ailleurs quitté le jeu (31e).

Si la rencontre était devenue moins spectaculaire, le début de la seconde période a laissé entrevoir une amélioration. Celle-ci a été effective au niveau de l'engagement mais il y avait beaucoup de déchet dans le jeu de deux équipes. A Zulte, Coopman n'était pas très précis dans ses tirs (47e et ses passes (64e). Souahilo Meité a confirmé sa baisse de forme depuis la reprise du championnat(56e). Et quand Dalsgaard a ajusté un tir, Kalinic l'a annihilé d'un plat du pied (66e). Par contre, Steppe allait être moins heureux lorsque l'arbitre a sifflé une faute sur Kubo: penalty transformé par le Japonais (69e, 0-1).

Vanhaezebrouck a rapidment renforcé sa défense en lançant Thomas Foket à la place de Dejaegere. Gand a plus que jamais tablé sur le contre. Une tactique qui aurait pu être payante si Simon n'avait pas gaspillé deux occasions (78e, 80e). Des ratés que Dalsgaard a fait payer cash aux Buffalos (90e, 1-1).