7 matches sans défaite, en championnat. C’est le bilan sur lequel les Zèbres restent face à Zulte Waregem. Suivez notre direct commenté dès 20h30.

Depuis le 3 mars 2013 et une défaite 0-1 au Mambourg, suite à un but de Leye dans les arrêts de jeu, le Sporting n’a plus été battu par le Essevee . Mieux, les Carolos ont remporté 5 de leurs 6 dernières confrontations face aux joueurs de Dury. "Ce ne sont que des chiffres et cela fait partie du passé" , nuançait Dessoleil. "On sait que c’est une bonne équipe, expérimentée. La victoire à Ostende nous a fait du bien après notre 0 sur 9. Si on veut aller jouer ces PO1 , il va falloir prendre des points vendredi."

Car cette rencontre, si elle n’est pas décisive, est extrêmement importante. "Le groupe sait qu’il s’agit d’un week-end crucial , précisait Mazzù. Si on regarde le calendrier, on voit que pas mal d’équipes des 8 ou 9 premières places se rencontrent. Si on réussit quelque chose de bien, ce sera un gros adjuvent mental."

D’autant plus que les Zèbres jouent avant leurs concurrents. "Ce n’est pas une rencontre décisive mais elle va permettre de donner un début d’orientation à la fin de la phase classique. Si on arrive à bien monter l’escalier ce vendredi, on sera un peu plus léger pour la suite…"





Les compos :





Le direct commenté :