Avec Mbaye Leye et Samy Bossut, il fait partie des cadres du vestiaire. "Ceux qui négocient les primes et les jours de congé, une sorte de conseil des sages" , sourit-il. S’il vient de passer sur le billard (opération à l’épaule) et qu’il manquera sans doute la fin de la saison, Davy De Fauw n’en reste pas moins le joueur qui symbolise l’ascension de Zulte Waregem. Au club depuis 2011, si l’on excepte son passage de deux saisons à Bruges, où pour la première fois de sa carrière il n’a pas joué "toutes les minutes" mais où il a "grandi comme footballeur" , le défenseur du Essevee était sans doute le mieux placé pour participer à notre petit jeu et répondre à la question suivante : l’équipe actuelle de Zulte Waregem est-elle plus forte que celle qui a terminé 2e, juste derrière Anderlecht (après avoir partagé 1-1 chez les Mauves lors de la "finale" du championnat), lors de la saison 2012-2013 ? Le toujours sympathique Davy De Fauw a accepté de comparer les 11 de base des deux époques, sélectionnés sur base du temps de jeu.

Le onze de 2012-13 : Bossut; De Fauw, D’Haene, Colpaert, Verboom; Malanda, Delaplace; Naessens, Berrier, Hazard; Leye.

Le onze de 2016-17 : Bossut; De Fauw, Dericjk, Baudry, Hamalainen; Méïté, Lerager; Cordaro, Lepoint, Kaya; Leye.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.