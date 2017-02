"Une tribune au nom de Mbaye Leye ? C’est aux dirigeants de le décider."

Plus qu’une interrogation, c’est une véritable invitation que Francky Dury a lancée aux patrons de Zulte Waregem pour fêter le 100e but de Mbaye Leye en Pro League.

Mbaye, cela vous fait quoi d’atteindre cette barre symbolique ?

"C’est magnifique. Je suis arrivé en me disant que je passais juste, que je ne resterais qu’un an en Belgique et je suis là depuis dix ans. Dans ce laps de temps, je mets dix buts par saison quand je ne suis pas blessé."

Vous aviez déjà marqué aussi rapidement (NdlR : 73 secondes) ?

"Non ! Et du gauche en plus."

Quel est votre plus beau but parmi les 100 ?

"Le troisième de mon triplé à Bruges (NdlR : le 17 mai 2013) . Je reçois un ballon en profondeur d’Ibrahima Conté, je me mets bien et j’ enroule une frappe au deuxième poteau."

Et le but dont vous rêvez ?

"J’aimerais marquer du milieu de terrain. Je reçois le ballon dos au but, je me retourne et vois le gardien avancé."

Quel sera votre but le plus important ?

"Celui de la finale de Coupe qui aura lieu dans quelques semaines. On gagne le trophée 1-0, but de Leye. Je sais déjà comment je vais le marquer. Le coach le sait aussi mais je ne dis rien pour vous laisser la surprise…"