Alors que son Antwerp se prépare au mieux à la réception d’Anderlecht avec une équipe et un stade en reconstruction, Lucien D’Onofrio a pris le temps de répondre aux questions de nos confrères du Nieuwsblad jeudi après-midi. "On n’est pas encore prêt", avoue d’emblée le nouvel homme fort du Great Old. "Ça ne fait qu’un mois et demi que je travaille ici. Quand je suis arrivé, rien n’avait encore été préparé pour la saison qui arrivait. Ça aurait été mieux que j’arrive déjà en avril. Mais bon, je n’en veux à personne."

Vu l’état du stade avant d’accueillir le champion en titre, n’aurait-il pas mieux valu demander à la Pro League de jouer vos deux premiers matchs à l’extérieur ?

"Ça aurait été plus opportun pour tout le monde, oui. On va essayer de recevoir Anderlecht du mieux que nous le pouvons mais ce n’est pas idéal. Et ce sera aussi très dur sur le terrain. Anderlecht a mérité son titre. J’entretiens toujours une excellente relation avec Roger Vanden Stock. Pareil avec Herman Van Holsbeeck et Philippe Collin."

Avez-vous perdu des contacts durant vos cinq années loin du football belge ?

"Non, au contraire. J’ai plus de contacts que jamais. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus. On doit d’abord voir de quoi l’équipe a besoin. Cette équipe vient de D2 et il faut du temps, hein ! Si on avait l’équipe du Standard en 2011 avec Defour, Witsel, Carcela et Mangala, je pourrais dire qu’on joue le titre. Mais on doit rester sérieux. L’Antwerp est un club en reconstruction et je ne connais pas encore la vitesse à laquelle on va grandir. Je sais que les attentes sont grandes, notamment à mon sujet. C’est bien. Tous ensemble, on peut atteindre quelque chose de beau."

Avez-vous parfois l’impression d’être de retour en 1998 quand vous aviez repris le Standard ?

