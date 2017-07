La professionnalisation du matricule 1 continue.

L'Antwerp vient de retrouver l'élite mais fait beaucoup parler de lui. Depuis l'arrivée de Lucien D'Onofrio comme vice-président et patron de la cellule sportive, le club avance à grands pas. Laszlo Boloni, le coach prépare son équipe au match inaugural de la saison, ce vendredi, contre l'orgre anderlechtois.

Chacun le sait. Lucien D'Onofrio aime s'appuyer sur des personnes de confiance. Ainsi, malgré ses 36 ans, Frédéric Leidgens peut déjà s'enorgueillir d'une solide expérience. Selon nos sources, il va bientôt la mettre au service de l'Antwerp en tant que nouveau team manager. Poste qu'il connaît par coeur pour l'avoir occupé jadis au Standard avant de devenir attaché de presse puis, durant quatre ans, directeur commercial des Rouches. Lors notamment de l'époque dorée durant laquelle le Standard fut champion à deux reprises (2008 et 2009 avec... Boloni). Ces dernières années, Frédéric Leidgens avait travaillé dans la communication. Il revient à ses premières amours. En rouge et blanc qui plus est.