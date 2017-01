Vainqueur surprise de la première tranche en D1B, Roulers, le prochain adversaire de l’Union, a cette saison l’art de relancer des revanchards comme Biebauw, Van Eenoo, Lecomte et autre Lépicier. Mais depuis fin octobre, le club aligne une attraction supplémentaire : François Kompany (27 ans). Lequel reconnaît avoir eu du mal à se faire un prénom.

"Être le frère de Vincent Kompany dans le foot a zéro avantage et plein d’inconvénients", explique-t-il. "J’ai constamment été comparé à lui. Et s’il m’a toujours soutenu, comme il était souvent à l’étranger, c’est davantage mon père qui m’a aidé à gérer cela."

Si le cadet de la fratrie semble enfin bénéficier d’une certaine reconnaissance, son parcours a été parsemé d’embûches.

"J’ai débuté ma formation à Anderlecht et l’ai poursuivie au FC Malines."

Blessé à un mauvais moment (de 18 à 20 ans), il tenta ensuite sa chance en Angleterre.

"Mais l’entraîneur qui m’y avait fait venir est décédé une semaine après mon arrivée et son successeur ne voulait pas de moi."

Direction le Brussels où ses apparitions en équipe fanion furent rares.

"Pourtant, le courant passait bien avec le coach Michel De Wolf. Et je me suis fait de vrais amis comme Aoulad, que je vais retrouver ce dimanche."

Vint ensuite Saint-Nicolas, toujours en D2.

"J’y ai disputé pas mal de matchs avec le frère de Jan Vertonghen comme coéquipier. Mais le club a été relégué et j’ai rejoint Alost."

Où il connut une année de galères.

"Le coach Kris Janssens ne croyait pas en moi. On s’est croisé plusieurs fois cette saison vu qu’il est T2 au Lierse et on a mis les choses à plat."

Ensuite, François Kompany a rejoint Seraing.

"C’est là que j’ai fait la connaissance de mon entraîneur actuel Arnauld Mercier. Ma préparation avait été perturbée, mais je n’ai pratiquement plus quitté l’équipe au deuxième tour. Pourtant, je ne suis pas resté, car l’ambiance dans le club n’était pas top."

Et il a abouti à Roulers la saison dernière.

"Ma première campagne a été perturbée par des blessures et Franky Van der Elst ne m’a jamais fait confiance. Quand j’ai appris qu’Arnauld Mercier débarquait, j’ai choisi de rester et n’ai pas eu à le regretter."





Il investit dans sa carrière

"Être footballeur pro, ce n’est pas seulement être choyé. Les gens ont une image tronquée. Beaucoup font, comme moi, appel à un préparateur physique pour éviter les blessures et rester au top toute la saison. Je considère ça comme un investissement pour ma carrière."

Par semaine, cela signifie six à sept heures d’entraînement supplémentaires.

"Cela fait des années que je respecte ce programme. J’ai commencé avec Faris Haroun et son frère. J’ai aussi recours au kiné Lieven Maesschalk. J’ai gagné en masse musculaire, mais par rapport à mon frère qui mesure huit centimètres de plus et pèse de dix kilos de plus que moi, je suis plus fin, et donc plus prompt sur les premiers mètres, mais aussi moins costaud dans les duels."