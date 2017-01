Les joueurs de Régis Brouard n’ont pas eu le temps de chômer en stage à Mierlo. "C’était nécessaire de partir en stage" , commente l’entraîneur français. "On était dans la continuité de la fin d’année, j’ai trouvé des joueurs conquérants et on a vraiment bien bossé. Les conditions de stage étaient excellentes. On a affiné notre projet de jeu mais j’ai également pu faire le point avec tout le monde individuellement."

Le club brabançon a déjà officialisé plusieurs mouvements en ce début de mercato hivernal, dont l’arrivée de Jae Gun Lee, un attaquant sud-coréen qui a signé un contrat jusqu’en 2019. "Il a un potentiel évident", commente Régis Brouard. "On a accéléré sa préparation pour qu’il soit opérationnel. J’aurai besoin de lui et il aura rapidement sa chance."

Peut-on s’attendre à d’autres transferts pour compenser le départ de Lefaix ? Pas si sûr. "Le mois de janvier est long mais pour l’instant nous ne sommes pas pressés", explique Josselin Croisé, le directeur général du club. "Il reste 8 matches à jouer. Pourquoi chambouler un groupe qui va bien ?"