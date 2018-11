Louvaniste, le plus grand club de supporters d'Oud Heverlee-Louvain, rendra samedi un vibrant hommage à son président thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, tragiquement décédé dans un accident d'hélicoptère samedi passé au stade de Leicester City, ce samedi lors de la rencontre de Proximus League contre Tubize.

Les spectateurs auxquels il est demandé de porter un brassard noir en signe de deuil seront en effet appelés à entonner le célèbre chant 'You'll Never Walk Alone' à la 60e minute de la partie comptant pour la 13e journée.

A la demande d'OHL et au grand mécontement de l'Union le match de la 10e journée du mercredi 31 octobre contre Lommel avait été postposé au 4 décembre.

Il sera aussi possible samedi de déposer des fleurs en hommage au défunt, et de signer un registre de condoléances dans une grande tente installée dans le stade à cet effet.

"L'éclairage de la tribune 4 s'éteindra à la 60e minute, et il sera demandé à chacun d'allumer son GSM, afin de prendre dignement congé de notre grand et généreux président disparu, et de témoigner notre soutien à sa famille, ainsi qu'à tous les proches des victimes de l'accident", a mentionné la direction du club louvaniste dans un communiqué.​