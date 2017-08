Par le passé, plusieurs clubs de notre championnat ont tenté des collaborations avec des clubs étrangers. On pense à ces accords entre l’Antwerp et Manchester United ou entre Beveren et Arsenal. Des collaborations qui n’ont pas été de grands succès, les clubs étrangers prêtant souvent des joueurs de seconde zone. Cette fois-ci, avec Monaco, la donne semble différente. Le club a envoyé au Cercle de jeunes éléments sur lesquels il compte pour l’avenir. On pense à un garçon comme Jordy Gaspar, formé à Lyon et qui aurait pu signer son premier contrat pro avec l’OL, avant de prendre la direction de Monaco. Jonathan Mexique, Guevin Tormin ou Irvin Cardona seront aussi à suivre de près.

En envoyant de tels joueurs au Cercle, Monaco prouve toute sa volonté de réussir à Bruges. "Certains ont un peu plus d’expérience que d’autres car ils ont déjà joué en Ligue 2 ou pris part à des rencontres de l’équipe première. Cela reflète l’implication de Monaco et son ambition d’être performant le plus vite possible."

Ces joueurs auront tous pour objectif de se montrer pour tenter de convaincre les dirigeants monégasques qu’ils ont leur place dans le club de la Principauté. Des joueurs avec lesquels José Riga apprécie travailler. "J’ai du plaisir à travailler avec tous, du moment que leurs objectifs coïncident avec les miens. Notre ambition sera d’accrocher le Graal avec eux, et de permettre à chacun d’entre eux de progresser de façon significative au travers de cette expérience. C’est l’occasion pour eux de relever un challenge à la fois beau et difficile. Il y a de la qualité mais elle ne doit pas rester dans la salle d’exposition, elle doit se cacher derrière un bleu de travail indispensable en D1B."