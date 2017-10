José Riga n'est plus l'entraîneur du Cercle Bruges. Le club de division 1B a annoncé lundi la fin de leur collaboration "en raison des résultats sportifs décevants."

Le Cercle Bruges a partagé 1-1 avec Roulers samedi soir à domicile. Avec un bilan de 19 points en 11 rencontres, le Cercle est 3e du classement à 3 points de Oud-Heverlee Louvain et Beerschot-Wilrijk, qui en totalisent 22.

"Les résultats depuis le début de la compétition ne répondent pas à nos attentes et nous pensons que le Cercle, qui a l'ambition de pouvoir monter en D1A la saison prochaine, peut et doit faire mieux", a déclaré Vadim Vasilyev, l'administrtaeur-délégué du Cercle Bruges. Il est également vice-président et CEO de l'AS Monaco. Le club principautaire est l'actionnaire majoritaire de la formation brugeoise.

Le Cercle présentera ce lundi à 17h00 son nouvel entraîneur au stade Jan Breydel.

Riga était en charge du Cercle depuis novembre 2016 quand il avait remplacé Vincent Euvrard, remercié juste auparavant.