En mai dernier, Monaco devenait l’actionnaire majoritaire du Cercle Bruges. L’objectif avoué des Monégasques est clair : il veut faire grandir ses meilleurs jeunes en leur offrant plus de temps de jeu du côté du Cercle.

"Il y avait un trop grand écart entre notre équipe de CFA, qui joue en 4e division, et notre équipe première qui évolue en Ligue 1. Les dernières années, nous avions prêté entre 20 et 25 joueurs à différents clubs en France et à l’étranger mais l’expérience ne fut pas très convaincante. Notre président a donc eu l’idée de racheter un deuxième club. On en a visité plusieurs en Belgique et, finalement, on a immédiatement senti qu’il y avait une très bonne mentalité ici, une transparence très correcte et c’est allé très vite", a confié Filips Dhondt, conseiller du vice-président de l’ASM, lors de la présentation officielle du Cercle.

Pour permettre à ses jeunes de progresser plus rapidement, Monaco souhaite ramener le Cercle Bruges en D1A au plus vite. Pour y parvenir, il y a mis les moyens humains, financiers et sportifs (20 transferts entrants !) faisant passer le Cercle dans une autre galaxie, celle du milliardaire Dmitry Rybolovlev, l’homme fort de Monaco, qui a fait passer le club de la Principauté de la Ligue 2 au titre de champion de France.

