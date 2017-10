Franky Vercauteren a été nommé nouvel entraîneur du Cercle de Bruges. C'est ce qu'a annoncé lundi en conférence de presse le club de football évoluant en D1B. Le Belge de 60 ans succède donc à José Riga, en poste depuis novembre 2016 et remercié plus tôt dans la journée "en raison des résultats sportifs décevants".

Sans club depuis presque un an et la fin de son aventure en Russie avec le Krylia Sovetov Samara, Franky Vercauteren va rependre du service. A Bruges, l'ancien milieu international dirigera sa quatrième formation belge après des passages à Malines (1997-1998 puis 2014), Anderlecht (2005-2007), et le Racing Genk (2009-2011). Il a également officié du côté d'Al-Jazira (2011-2012) et du Sporting Lisbonne (2012-2013).

Ancien joueur emblématique du RSCA, Vercauteren a aussi dirigé l'équipe nationale belge lors de 5 rencontres, assurant l'interim après la démission de René Vandereycken en 2009.

Avec un bilan de 19 points en 11 rencontres, le Cercle est 3e du classement à 3 points de Oud-Heverlee Louvain et Beerschot-Wilrijk, qui en totalisent 22. Vercauteren aura donc pour but de faire remonter le Cercle en D1A, lui qui a déjà été champion de D2 en Russie avec le Krylia Sovetov Samara en 2015.

José Riga remercié

José Riga n'est plus l'entraîneur du Cercle Bruges. Le club de division 1B a annoncé lundi la fin de leur collaboration "en raison des résultats sportifs décevants."

Le Cercle Bruges a partagé 1-1 avec Roulers samedi soir à domicile. Avec un bilan de 19 points en 11 rencontres, le Cercle est 3e du classement à 3 points de Oud-Heverlee Louvain et Beerschot-Wilrijk, qui en totalisent 22.

"Les résultats depuis le début de la compétition ne répondent pas à nos attentes et nous pensons que le Cercle, qui a l'ambition de pouvoir monter en D1A la saison prochaine, peut et doit faire mieux", a déclaré Vadim Vasilyev, l'administrtaeur-délégué du Cercle Bruges. Il est également vice-président et CEO de l'AS Monaco. Le club principautaire est l'actionnaire majoritaire de la formation brugeoise.

Le Cercle présentera ce lundi à 17h00 son nouvel entraîneur au stade Jan Breydel.

Riga était en charge du Cercle depuis novembre 2016 quand il avait remplacé Vincent Euvrard, remercié juste auparavant.