Ce vendredi, la Commission des licences de l'Union belge de football a infligé à l’AFC Tubize une interdiction de transferts car le club n'a pas rempli toutes les conditions lors de l'évaluation intermédiaire. On reproche au club tubizien une violation de l'article P407.1.6 du règlement fédéral. L’AFC ne serait pas en mesure de prouver que les salaires ont bien été versés aux joueurs, entraîneurs et au personnel et que les cotisations sociales ont été réglées.Si Tubize est le seul club de D1A et D1B à s’être vu infliger cette interdiction de transferts, la direction du club s’est voulu rassurante via un court communiqué publié sur son site internet.