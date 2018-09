La rencontre a été interrompue durant une vingtaine de minutes à cause d’une panne de courant

Avec une victoire décrochée le week-end dernier, les deux équipes abordaient avec une certaine confiance ce derby. Une rencontre a sans unique, tant les Unionistes ont dominé les débats et mis l’impact qu’il fallait dans les duels.

Tubize aurait pu ouvrir la marque au bout de cinq minutes mais Henry manquait son face à face avec le gardien. Peut-être le tournant du match puisqu’après ça, l’Union a pris les choses en mains et sans un grand Defourny et quelques sauvetages miraculeux de ses défenseurs, les Saint-Gillois auraient mené au score à la pause.

Une domination finalement concrétisée au retour des vestiaires. Sur un débordement de Tau, Selemani était à la bonne place pour envoyer le ballon au fond, malgré la tentative de sauvetage de Schuster.

Quelques minutes plus tard, le stade était plongé dans le noir en raison d’une panne de l’éclairage. Une panne qui dura une vingtaine de minutes et qui n’a pas permis à Tubize d’inverser la tendance. Au contraire, Niakaté envoyait un missile dans la lucarne de Defourny, de quoi plier la rencontre et assurer le succès des Unionistes.

Tubize - Union 0-2

Tubize: Defourny, Lippini, Touré, Nirisarike, Schuster (66e Weymans), Ba, Naah, Köse (59e Bueno), Nemane, Vidémont (85e Rosenthal), Henry.

Union; Kristiansen, Vega, Moreno, Perdichizzi, Iriondo, Pinto-Borges, Besuschkow (61e Morren), Gérard (90e Ferber), Selemani, Tau (87e Hamzaoui), Niakaté.

Arbitre: M. Put.

Avertissements: Besuschkow, Perdichizzi.

Exclusion: 90e Henry (2j.).

Les buts: 53e Selemani (0-1), 79e Niakate (0-2).