D1B : Le Lierse conserve sa première place, l'Union est deuxième

Division 1B

Les deux matches de la Proximus League au programme dimanche ont vu la victoire de Roulers sur le Cercle Bruges (2-1) et le partage entre OH Louvain et l'Antwerp (1-1).

Vendredi, l'Union-Saint-Gilloise a battu Lommel (3-1) et du coup, a pris la deuxième place du classement à son adversaire. Les Unionistes comptent 9 points contre 8 aux Limbourgeois. Samedi, le Lierse a conservé sa première place (12 points) en se débarrassant de Tubize (5-1) grâce à un triplé de Dylan De Belder (7e, 32e, 58e) et un doublé d'Aurélien Joachim (65e pen., 86e). Kevin Lefaix a inscrit le but des Brabançons (82e).

Après six journées, le Cercle Bruges et Roulers, qui comptent également 8 points, occupent la 4e et la 5e places. Après deux victoires, Tubize a été stoppé par le leader et recule à la 6e place avec une unité de moins (7). L'Antwerp, qui n'a remporté qu'un seul match, est septième (6 points). OH Louvain est dernier avec 4 unités.