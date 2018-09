Les Tubiziens ont livré le match parfait face à l’ogre louvaniste

Après la défaite à Westerlo, tous les Tubiziens affirmaient qu’il était temps que l’AFC mène au score. Un discours appliqué sur le terrain puisqu’au bout de deux minutes, Naah isolait Vidémont dans la surface pour l’ouverture du score.

Henry touchait la barre dix minutes plus tard mais était à la bonne place à la 17e pour propulser un centre de Nemane dans le but.

Face à des Louvanistes guère inspirés et uniquement dangereux sur phases arrêtées, les Tubiziens faisaient preuve de consistance et de maturité. Et lorsque Defourny était battu, Vidémont sauvait sur sa ligne dès le retour des vestiaires.

La tension montait à l’entame du dernier quart d’heure lorsque les Louvanistes oubliaient tous les principes de fair-play. Alors que Ba et Touré étaient au sol, OHL poursuivait l’action sans que l’arbitre ne l’interrompe et en profitait pour réduire la marque, à la grande colère de Bracconi, renvoyé en tribunes, au même titre que Stevanovic.

On craignait alors le pire pour les Tubiziens mais sur un contre rondement mené, Garlito pliait la rencontre et offrait la victoire à Tubize. Un événement puisque la dernière fois que Tubize l’avait emporté, c’était il y a… 8 mois!

Tubize - OHL 3-1

Tubize: Defourny, Lippini (73e Goudiaby), Touré, Nirisarike, Schuster (82e Weymans), Ba, Naah (89e Martens), Nemane, Vidémont, Garlito, Henry.

OHL: Thamsatchanan, Duplus, Fabre (19e Schuermans), Moore, Touba, Persoons, Van Landschoot, Kehli (46e Kerrouche), Aguemon, Kapustka, Casagolda (67e Hirst).

Atbitre: M. Vanbecelaere.

Avertissements: Garlito, Duplus, Persoons, Moore, Maertens,

Exclusion: 90e Duplus (2j.).

Les buts: 2e Vidémont (1-0), 17e Henry (2-0), 77e Kerrouche (2-1), 88e Garlito (3-1).