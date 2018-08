Menés 1-3 après une première période cauchermardesque, les Tubiziens sauvent un point.

Christian Bracconi avait prévenu avant le match, le Beerschot est un véritable rouleau compresseur. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour se rendre compte que les Anversois sont armés et déjà prêts pour se mêler à la lutte pour le titre.

Un pressing permanent et haut permettait déjà à Maes d’ouvrir la marque avant le quatre d’heure, d’une frappe à la Kevin De Bruyne. Sept minutes plus tard, la défense tubizienne oubliait Vanzeir sur corner et l’AFC était déjà mené 0-2.

La pointe de vitesse de Vanzeir faisait très mal à la défense de Tubize, qui passait tout près de la correctionnelle lorsque l’attaquant anversois se présentait seul devant Defourny. Deux minutes après avoir évité le KO, Tubize réduisait la marque, via Henry, profitant d’une approximation de Vanhamel.

L’espoir de retour s’éloignait lorsque Tissoudali ponctuait un contre rondement mené par ses équipiers, face à une défense locale totalement dépassée, qui aurait pu encaisser d’autres buts avant le repos.

Après 45 minutes d’asphyxie, Tubize sortait la tête de l’eau en seconde période. La défense était enfin plus solide, les joueurs accompagnaient les actions offensives et à dix minutes du terme, Henry relançait le suspense.

Les Tubiziens faisaient le forcing, la reprise de Schuster était claquée en corner par Vanhamel et puis à la 90e, Lippini trouvait Bueno pour l’égalisation. Un retour au score qui prouve que Tubize a bel et bien de la ressource cette saison.

La feuille de match

Tubize: Defourny, Lippini, Martens, Touré (56e Bueno), Nirisarike, Ba, Garlito, Kose (66e Naah), Schuster, Vidémont (72e Diawara), Henry.

Beerschot: Vanhamel, Dom, Prychynenko (77e Van Den Bergh), Bourdin, Grisez, Maes, Van Hyfte, Brogno, Tissoudali (71e Kasmi), Hoffer (77e Zoua), Vanzeir.

Arbitre: M. Vergoote.

Avertissements: Touré, Martens, Van Hyfte, Maes, Schuster.

Les buts: 13e Maes (0-1), 20e Vanzeir (0-2), 27e Henry (1-2), 36e Tissoudali (1-3), 79e Henry (2-3), 90e Bueno (3-3).