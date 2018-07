Division 1B Thomas Henry (ex-Chambly) débarque pour alimenter le marquoir

Thomas Henry, c’est l’un des nouveaux atouts offensifs de Tubize. Du haut de son 1m91, l’attaquant de 23 ans arrive en provenance de Chambly, club de National en France. Un joueur au parcours atypique.

"J’ai commencé à jouer à 15 ans, dans un club de district en région parisienne. Je suis ensuite parti à Beauvais puis j’ai joué une saison à Fréjus, ce qui m’a permis de signer pro à Nantes. Les deux dernières saisons, j’évoluais à Chambly", débute celui qui a disputé une demi-finale de Coupe de France la saison dernière face aux Herbiers. Son transfert à Tubize, ce sera une découverte. "J’ai parlé au coach, aux dirigeants, c’est un projet qui m’a plu et puis c’est une nouvelle expérience pour moi puisque c’est la première fois que je quitte la France."

Il devra aussi s’adapter à une D1B particulière. Mais pour cela, il a bénéficié des conseils d’un expert. "J’ai joué par le passé avec Xavier Mercier, qui vient d’être élu meilleur joueur de D1B. J’en ai parlé avec lui et il m’a confirmé que je pourrais progresser dans ce championnat. Il paraît que ce n’est pas le même jeu qu’en France, je ne sais pas trop à quoi m’attendre, même si on m’a dit que ça jouait plus au ballon et qu’il y avait plus d’espaces."

Capable d’évoluer à tous les postes offensifs, Thomas Henry devra alimenter le marquoir tubizien. "J’ai envie de marquer des buts, faire des assists, aider l’équipe au maximum. Je veux être le plus complet possible pour permettre à l’équipe de terminer le plus haut possible au classement."

Sébastien Sterpigny