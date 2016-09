Des Tubiziens métamorphosés (4-1)

Division 1B

Le coach Régis Brouard n’a pas manqué sa première à Tubize.

On attendait beaucoup de cette première de Régis Brouard à la tête de l’AFC Tubize, on n’a pas été déçu. Les Tubiziens ont enfin trouvé un fond de jeu et ont montré de très belles choses, avec des phases construites et de l’envie.

L’entame de match des Tubiziens fut d’ailleurs parfaite avec trois buts inscrits au cours des dix premières minutes de jeu. Un doublé signé par un Keita puissant en contre et puis opportuniste sur une frappe repoussée par le poteau et enfin, un Babic chirurgical sur coup franc.

Sur du velours, Tubize a alors pu gérer la partie tranquillement, continuant à développer son jeu et à travailler certaines phases. Diallo plantait un quatrième but dès la reprise, de quoi plier définitivement la rencontre. Le but de Jakolis fut quant à lui anecdotique.

Grâce à cette victoire, Tubize quitte donc la lanterne rouge et peut aborder la suite du championnat plein d’optimisme.

Tubize - Roulers 4-1

Tubize: Beunardeau, Dudouit, Touré, Fabre, Pires, Ba, Betsch, Babic (83e Garlito), Amallah (64e M. Laurent), Keita, Diallo (76e Lefaix).

Roulers: Biebauw, Damman, Lépicier, Schmisser, Kis, Van Acker, Seoudi (77e Van Eenoo), Lecomte (66e Cornet), Kehli, Godwin (66e Jakolis), Samijn.

Arbitre: M. D’Hondt.

Avertissements: Ba, Schmisser, Damman, Jakolis, Touré

Les buts: 2e Keita (1-0), 6e Keita (2-0), 10e Babic (3-0), 49e Diallo (4-0), 67e Jakolis (4-1).​